Хант, Чесалин и Голубев дисквалифицированы на один матч за драку в подтрибунке

Денис Голубев, Гарет Хант и Евгений Чесалин дисквалифицированы на один матч.
Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Куньлунь» – «Сибирь» (1:2 Б).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказания, наложенные на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Гарета Ханта и нападающего «Сибири» Евгения Чесалина по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Участвует в драке во время перерывов или после окончания матча), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу каждого.
Кроме этого, принято решение наложить на нападающего «Сибири» Дениса Голубева наказание по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.
Напомним, после второго периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Куньлунь» – «Сибирь» произошла драка в подтрибунном помещении. В результате форвард китайского клуба Гарет Хант и нападающий новосибирцев Евгений Чесалин были удалены до конца матча.
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