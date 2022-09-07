Хант, Чесалин и Голубев дисквалифицированы на один матч за драку в подтрибунке

, Гарет Хант и Евгений Чесалин дисквалифицированы на один матч.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Куньлунь» – «Сибирь» (1:2 Б).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказания, наложенные на нападающего Гарета Ханта и нападающего «Сибири» Евгения Чесалина по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Участвует в драке во время перерывов или после окончания матча), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу каждого.

Кроме этого, принято решение наложить на нападающего «Сибири» Дениса Голубева наказание по п.3.11. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним, после второго периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Куньлунь» – «Сибирь» произошла драка в подтрибунном помещении. В результате форвард китайского клуба Гарет Хант и нападающий новосибирцев были удалены до конца матча.

Хоккеисты «Куньлуня» и «Сибири» подрались прямо под трибунами, а тренеры послали друг друга подальше