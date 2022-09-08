Андрей Назаров: «Сочи» переигрывал «Динамо» в каких-то эпизодах. Не повезло сейчас, повезет в следующей игре»

высказался после поражения от московского «Динамо» (2:4).

«Правильно, что назначает матчи на 7 сентября. Для всех нас – это возможность еще раз вспомнить всех ребят из . Многих из них я знал лично, мы были близки, поэтому сегодняшний день – дань памяти ярославской команде.

Игра мне понравилась. У нас действительно, как мы и говорили, появился самый молодой состав в этом сезоне. В каких-то эпизодах мы переигрывали, перебросали соперника. Не повезло нам немного.

Благодарен болельщикам, сегодня с их стороны была отличная поддержка. Мы вас слышим. Забили уже на шайбу больше, идем по нарастающей.

Хочу поблагодарить наших новичков. Кто-то провел первый матч в КХЛ, кто-то до этого играл совсем мало.

Вышли, не стушевались в игре с сильным противником. Не повезло сейчас, повезет в следующей игре. Главное – стараться и работать», – сказал главный тренер .

У «Сочи» три поражения подряд на старте сезона, у московского «Динамо» – три победы. Коновалов отразил 37 из 39 бросков в матче