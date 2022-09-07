Дмитрий Рябыкин: «Авангард» мало бросает, не лезет на ворота. Забыл, когда забивали грязные голы – все хотят красиво исполнить»

Дмитрий Рябыкин негативно оценил начало сезона КХЛ в исполнении «Авангарда».
Главный тренер омского клуба прокомментировал поражение от СКА (1:4) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
– Матч начали хорошо, здорово провели первый период.
Во втором у нас начались удаления, которые сломали игру. Попытались вернуться в третьем периоде, но не смогли реализовать моменты.
– Как оцените старт команды?
– Конечно, негативно. Во всех играх у нас были хорошие моменты, и сегодня начали хорошо, но нам не хватает реализации. Будем работать над этим.
– Летом «Авангард» здорово смотрелся в атаке, но сейчас будто пропала химия. В чем причина?
– Думаю, мы мало бросаем, не лезем на ворота. Я забыл, когда в последний раз забивали грязные голы – все хотят исполнить красиво, – заявил Рябыкин.
«Авангард» проиграл 3 матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ