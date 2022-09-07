Дмитрий Рябыкин: «Авангард» мало бросает, не лезет на ворота. Забыл, когда забивали грязные голы – все хотят красиво исполнить»

негативно оценил начало сезона в исполнении «Авангарда».

Главный тренер омского клуба прокомментировал поражение от (1:4) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

– Матч начали хорошо, здорово провели первый период.

Во втором у нас начались удаления, которые сломали игру. Попытались вернуться в третьем периоде, но не смогли реализовать моменты.

– Как оцените старт команды?

– Конечно, негативно. Во всех играх у нас были хорошие моменты, и сегодня начали хорошо, но нам не хватает реализации. Будем работать над этим.

– Летом здорово смотрелся в атаке, но сейчас будто пропала химия. В чем причина?

– Думаю, мы мало бросаем, не лезем на ворота. Я забыл, когда в последний раз забивали грязные голы – все хотят исполнить красиво, – заявил Рябыкин.

«Авангард» проиграл 3 матча подряд со старта сезона впервые в истории КХЛ