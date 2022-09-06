Андрей Назаров: «Состав «Сочи» на матч с «Динамо» станет самым молодым в КХЛ. Мы уже посчитали: 23,85 года»

Андрей Назаров объявил, что состав «Сочи» на матч с московским «Динамо» станет самым молодым в .

– В чем видите основную причину поражений в двух стартовых матчах сезона?

– Как ни странно – в огромном желании всех ребят проявить себя. У нас очень молодая команда, средний возраст игроков не дотягивает и до 24 лет. И по этому показателю мы входим в тройку самых молодых команд КХЛ вместе с и «Северсталью».

И, конечно, молодым игрокам очень хотелось проявить себя в первых домашних матчах – перед многочисленными болельщиками, перед своими женами и подругами, которые были на трибунах.

Как я уже говорил на пресс-конференции после матча с «Адмиралом», хоккеисты банально перенервничали. И эта нервозность приводила к неоправданным потерям шайбы, к детским ошибкам, влияла на реализацию моментов.

Это все – отголоски молодости. Наши игроки учатся, работают, стараются. В этом отношении у меня нет к ним никаких претензий.

Но нужно снять с себя лишний груз, который давит и не позволяет демонстрировать правильный хоккей. В конце концов, впереди 66 матчей, нервную систему надо беречь.

– Как команда провела два дня до матча с «Динамо»?

– Моей главной задачей было раскрепостить ребят, убрать лишнюю нервозность.

Со стороны тренерского штаба не было никаких «наездов» – сейчас это ни к чему хорошему не приведет. Просто с игроками спокойно поговорили, чтобы они начали показывать все свои лучшие качества.

Мы сделаем точечные изменения в составе перед игрой с , в заявке будут хоккеисты, для которых матч станет первым в сезоне.

И наш состав по среднему возрасту станет самым молодым в лиге. Мы уже посчитали: 23,85 года. Сравните это со средним возрастом (25,68) или (28,03), с которыми мы встречались на старте сезона. Два-три года разницы – это огромная дистанция в профессиональном хоккее.

Но мы сами выбрали этот путь, и от него не собираемся отказываться. Уверен, что завтра мы добавим в движении, в агрессии, в реализации.

И ждем болельщиков, которые помогут нашей команде получить с трибун дополнительную порцию адреналина, – сказал главный тренер «Сочи».