Артур Хайруллин: «Слышал, что Федотова могут выпустить в октябре, как только НХЛ заморозит его контракт с «Филадельфией»

Артур Хайруллин поделился информацией о будущем .

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.

«Слышал, что выпустить Федотова могут в октябре, как только заморозит его контракт с «Филадельфией», – написал журналист .

ЦСКА возвращает Федотова из армии? Говорят, он подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне

Есмантович о Федотове: «Правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим, не существует»