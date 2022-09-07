Артур Хайруллин: «Слышал, что Федотова могут выпустить в октябре, как только НХЛ заморозит его контракт с «Филадельфией»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею возможные переходы Филадельфия НХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Артур Хайруллин поделился информацией о будущем Ивана Федотова.

1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

Ранее появилась информация о том, что Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.

«Слышал, что выпустить Федотова могут в октябре, как только НХЛ заморозит его контракт с «Филадельфией», – написал журналист «Спорт-Экспресса»

ЦСКА возвращает Федотова из армии? Говорят, он подписал контракт с клубом. Следим за событиями в нашем онлайне

Есмантович о Федотове: «Правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим, не существует»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные