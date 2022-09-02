Третьяк выступил за новую Суперсерию России и Канады: «Это было бы интересно болельщикам в обеих странах»

выступил за проведение Суперсерии между сборными России и Канады.

«Я считаю, что, конечно, это было бы интересно, естественно, и болельщикам Канады, и болельщикам России.

К 25-летнему юбилею Суперсерии в Канаде выпустили марки и доллары, очень большие торжества были.

Я обратился к руководству НХЛ, , даже к премьер-министру. Премьер-министр сказал, что это интересно, а в НХЛ сказали, что это уже неинтересно.

Почему? Потому что у нас многие российские хоккеисты играют в . Почему только с Россией? Финны, шведы… играют, чехи. В общем, они не восприняли эту идею», – сказал президент и бывший вратарь сборной СССР.

Отметим, что в 2007 году в рамках 35-летия Суперсерии состоялась серия из 8 матчей между молодежными сборными России и Канады.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР