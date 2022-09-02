Третьяк выступил за новую Суперсерию России и Канады: «Это было бы интересно болельщикам в обеих странах»

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Владислав Третьяк выступил за проведение Суперсерии между сборными России и Канады. 

«Я считаю, что, конечно, это было бы интересно, естественно, и болельщикам Канады, и болельщикам России.

 К 25-летнему юбилею Суперсерии в Канаде выпустили марки и доллары, очень большие торжества были.

Я обратился к руководству НХЛ, Федерации хоккея Канады, даже к премьер-министру. Премьер-министр сказал, что это интересно, а в НХЛ сказали, что это уже неинтересно.

Почему? Потому что у нас многие российские хоккеисты играют в НХЛ. Почему только с Россией? Финны, шведы… играют, чехи. В общем, они не восприняли эту идею», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР. 

Отметим, что в 2007 году в рамках 35-летия Суперсерии состоялась серия из 8 матчей между молодежными сборными России и Канады.  

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

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