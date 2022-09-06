«Куньлунь» продлил Чжана Цзэсэня на год: «На Олимпиаде он крушил соперников хитами. Берет не габаритами, а пролетарской ненавистью»

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«Куньлунь» продлил форварда Чжана Цзэсэня и рассказал о его пролетарской ненависти.

Соглашение с 25-летним игроком сборной Китая рассчитано на год. 

«В прошлом году он провел 19 матчей в КХЛ, набранными очками не отметился, но нашел себя в другом.

Уже на Олимпиаде в Пекине он выступил в качестве силового форварда, хитами круша соперников из сборных США, Германии и Канады.

Рост Чжана Цзэсэня – всего 176 см. Как видно из представленного досье, берет он не габаритами, а пролетарской ненавистью 💥», – говорится в телеграм-канале китайского клуба. 

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