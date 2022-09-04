Никитин о 4:0 с «Трактором»: «Бочаров подтвердил, что вратарь – важная часть командного успеха. Он дал «Локомотиву» шанс на победу»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Иван Бочаров Хоккей

Главный тренер «Локомотива» высказался о победе над «Трактором» (4:0).

– С нашей стороны получилась целостная игра, сработали большинство и меньшинство.

Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне. Хороший ориентир на будущее, нужно этого держаться.

– Вы отметили игру в большинстве – две реализации из двух. Делали ли какой-то упор на этот аспект?

– Естественно, это отрабатывается. Когда забивается гол – большинство хорошее.

Сегодня мы были удачливы в плане завершения, но и нужно отметить ребят, забравших подборы и создавших помеху перед вратарем. Мы понимаем, что нужно работать. Нюансы нужно постоянно корректировать.

– Хороший матч провел голкипер Иван Бочаров.

– В любой игре любая команда имеет шансы. Сегодня «Трактор» имел свои шансы. Ваня сделал свою работу.

Он дал нам шанс на победу и подчистил в тех ситуациях, где мы ошибались, а «Трактор» создавал.

Бочаров еще раз подтвердил, что вратарь – важная часть командного успеха, – сказал Игорь Никитин.

Бочаров сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 24 броска в игре с «Трактором»

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