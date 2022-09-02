Гатиятулин о 2:4 от «Северстали»: «В обороне допустили много ошибок. По самоотдаче вопросов нет, но тактику нужно подработать»

высказался после матча против «Северстали» (2:4).

«У Ткачева недомогание, поэтому не стали форсировать. Он и плохо себя чувствуют. Может, к следующей игре будут готовы.

Сегодня была видна скованность в стартовом периоде, но мы смогли перестроиться, разбегаться. В обороне допустили много ошибок и дали сопернику возможности забить, будем поправлять это.

По самоотдаче вопросов нет, но тактику нужно подработать. Мы говорим ребятам, что роли, по сравнению с прошлым сезоном, изменились, и им самим надо поменяться», – сказал главный тренер .