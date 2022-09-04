Семин о задачах во главе «Сокола»: «Сделать все лучше, чем было. Также займусь привлечением внебюджетных средств в клуб»

высказался о своем назначении президентом красноярского «Сокола».

– В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить [губернатора Красноярского края] Александра Викторовича Усса, за то, что он доверил мне эту должность.

Возможно, благодаря прошедшему недавно Матчу звезд с заполненными трибунами у руководства Красноярского края еще больше вырос интерес к хоккею с шайбой. Ведь мой прощальный матч показал, что в болельщики очень любят этот вид спорта.

Самое главное теперь – хорошо играть! В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперед, показывать лучшие результаты и сделать все лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу.

– Уже во вторник стартует новый сезон, с какими чувствами вы его встречаете?

– В новый сезон нужно входить только с положительным настроем. Главное, чтобы команда выигрывала и привлекала новых болельщиков на трибуны. Если команда будет играть хорошо, то и посещаемость матчей будет на высоком уровне.

Мы живем в городе-миллионнике, на моем прощальном матче было видно, что красноярцы любят хоккей. Самое главное — достойно играть и показывать хорошие результаты. Тогда у нас все будет хорошо, – сказал экс-форвард сборной России и клубов НХЛ.