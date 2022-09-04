Козлов об ошибках Хо-Сэнга: «Решаем, что можем сделать, чтобы выжать из него все лучшее»

высказался о проблемах в игре форварда «Салавата» .

– Расскажите, как вообще североамериканские новички влились в коллектив, как их приняли в команде, как проходит коммуникация между тренерским штабом и ребятами?

– Ребята их приняли хорошо. У нас, в принципе, дружный коллектив – все им помогают. Что касается коммуникации, то говорит, есть и другие ребята, которые разговаривают на английском. Все друг другу помогают.

– Насколько дружный коллектив важен при построении команды-лидера?

– Я считаю, это самое основное. Химия внутри раздевалки и отношение между игроками. Когда они готовы биться друг за друга и поддерживать. Это одна из составляющих успеха.

– Джош Хо-Сэнг уже успел проявить себя в предсезонных матчах, забросив две шайбы и несколько раз ассистировав партнерам, но, в то же время, неоднократно заигрывался с шайбой в своей зоне, что даже привело к голу. У вас есть рецепт, как с этим бороться? Разговаривать, сажать на лавку? Понятно, что он одаренный талантом хоккеист…

– Поэтому мы сейчас сидим, думаем, что делать. Решаем, что можем сделать со своей стороны, чтобы выжать из него все лучшее, чем он может помочь команде, – сказал главный тренер уфимцев.

Хо-Сэнг о его ошибках против СКА: «Вы слишком негативны. Мне неинтересно отвечать на ваш вопрос»