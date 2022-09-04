Эттинджер о контракте с «Далласом»: «Подписался бы и на 8 лет, если бы мог. Но сделка должна быть выгодной для обеих сторон»

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Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер высказался о новом контракте с клубом. 

23-летний голкипер договорился со «Старс» о соглашении на 3 года со средней зарплатой 4 миллиона долларов за сезон. Он находился в статусе ограниченно свободного агента. 

«Я ясно дал понять своим представителям, что хочу остаться «Далласе» надолго. Я подписал бы контракт и на 8 лет, если бы мог.

Но сделка должна быть выгодной для обеих сторон, и я очень доволен тем, как прошел процесс.

Теперь я просто счастлив, что все это осталось позади и можно полностью сосредоточиться на хоккее. Груз с плеч снят», – сказал Эттинджер. 

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