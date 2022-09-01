Генменеджер «Далласа» о контракте Эттинджера: «Уравновешенность и характер Джейка сделали его лидером в раздевалке. Он – ключевая роль успеха в прошлом сезоне»

Генеральный менеджер прокомментировал подписание нового контракта с .

Голкипер продлил соглашение с клубом на три года и кэпхитом – четыре миллиона долларов.

«Игра Джейка в прошлом сезоне говорила сама за себя.

Он обладает элитными физическими способностями, а также демонстрирует феноменальную психологическую прочность в ситуациях высокого давления.

Уравновешенность и характер Джейка вне льда сделали его лидером в нашей раздевалке.

Он продемонстрировал свои навыки – трудоспособность и самообладание, которые позволяют преуспеть на уровне .

Он сыграл ключевую роль в успехе команды в прошлом сезоне, и мы рады, что он продолжит свой рост в Далласе», – заявил .