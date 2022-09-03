Ансель Галимов: «Нефтехимик» должен был побеждать. Удаления привели к 4:4, а ЦСКА нельзя давать уверенность»

Форвард высказался о поражении от (4:5 ОТ).

– Должны были побеждать. Удаления привели к счету 4:4, а таким командам, как ЦСКА, нельзя давать уверенность. Мы сделаем выводы и станем сильнее.

– Прокомментируй свою очень красивую шайбу.

– Все ребята молодцы в пятерке. Я просто открылся и завершил эпизод голом. Я рад, что вся пятерка поучаствовала в этой шайбе, и мы будем стараться радовать болельщиков дальше.

У нас были моменты, которые мы не использовали. Первая игра, и было небольшое волнение.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня здесь наблюдали за игрой. Мы их слышали, мы чувствовали их поддержку, их энергетику. Спасибо огромное! – заявил Галимов.