Василевский, Шестеркин и Сорокин – среди претендентов на статус лучшего вратаря НХЛ через 3 года (NHL.com)

Василевский, Шестеркин и Сорокин – претенденты на статус лучшего вратаря через 3 года.

Авторы NHL.com выбрали 6 кандидатов, которые будут претендовать на звание лучшего вратаря через 3 года.

В список попали ( ), ( ), ( ), Юусе Сарос ( ), Джейк Эттинджер ( ) и Тэтчер Демко ( ).

«Василевский – лучший вратарь НХЛ прямо сейчас, в свои 28 лет. Трудно представить, что через три года, когда ему будет 31, у него возникнут какие-то проблемы с игрой.

Гибкость и атлетизм Василевского отличают его от других вратарей, но превосходна и его техника. Это значит, что ему не придется полагаться только на свою физическую подготовку, когда он станет старше. И 31 год для вратаря – это совсем не возраст, о чем говорят примеры Гашека, Бродера и Руа», – обосновал свой выбор Адам Климелман.

«Выиграть приз лучшему вратарю НХЛ – это одно, а сделать это всего в 26 лет и в своем третьем сезоне в лиге – уже другое. И это именно то, что сделал Шестеркин в прошлом сезоне, выдав при этом историческую статистику.

Если он был так хорош в начале своей карьеры в НХЛ, то его потолок через 3 года представляется безграничным», – написал Марк Зейсбергер.

«Шестеркин по праву заслуживает то внимание, которое ему сейчас уделяется, но я думаю, что через 3 года все взгляды будут прикованы к его земляку Сорокину. Он находится на пути к тому, чтобы стать одним из элитных вратарей », – уверен Уильям Дуглас.