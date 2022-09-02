Вячеслав Быков: «Команды КХЛ приближаются друг к другу по качеству игроков. Граница стирается, конкуренция будет нарастать»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

«С каждым годом команды КХЛ приближаются друг к другу по качеству игроков. И вот эта граница постепенно стирается. Поэтому конкуренция, напряжение будет только нарастать, вместе с этим будет и интрига становиться больше. Это очень полезно для развития лиги. Так что зрителям будет в этом сезоне только интереснее.

Хотелось бы, как армейцу, видеть на вершине всегда ЦСКА? Ваши слова да богу в уши (смеется). Я армеец по духу, хоть я и челябинский. Конечно, эта армейская школа мне очень многое дала, поэтому я, безусловно, буду переживать за ЦСКА, но в какой-то степени буду следить и за СКА, за уральскими уфимцами, за «Трактором» – есть команды, где в какой-то степени я оставил свой след и где у меня остались приятные впечатления от работы.

Вчера, кстати, ЦСКА обыграл «Металлург» со счетом 6:2. Видите, какая заявка армейцев? Сергей Федоров – очень хороший специалист, классный специалист. Я не думаю, что после этого матча у ребят закружится голова. Это просто посыл другим командам, мол, видите, армейцы после победного чемпионата не просто отдыхали и ничего не делали, а готовились и с новыми амбициями хотят подтвердить звание чемпиона», – сказал бывший главный тренер сборной России.