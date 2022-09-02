«Салават Юлаев» обновил дизайн формы: «Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами»

представил обновленную форму на сезон-2022/23.

Команда будет использовать 3 комплекта – домашний зеленый, гостевой белый и альтернативный черный.

«Дизайн формы сезона-2022/23 – это сохранение узнаваемости традиций в сочетании с лаконичностью и простотой. Не революция, а эволюция стиля.

Альтернативный нейминг «Уфа» на плечах на русском и башкирском языках повторяет форму пчелиных сот и подчеркивает глубокую связь клуба с главными символами республики.

Наряду с неймингом был разработан сублоготип SY, сочетающий в себе все те же узнаваемые черты сот и элементы национального башкирского узора.

В основу паттерна на рукавах легла уже ставшая классической треугольная форма логотипа.

Общий визуальный облик вдохновлен традиционными башкирскими костюмами. В частности, как дань уважения национальным костюмам на домашней игровой форме – белые плечи», – говорится в телеграм-канале уфимцев.

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева».