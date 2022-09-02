Советник посольства РФ в Канаде: «Суперсерия-72 – яркий пример того, что спорт вне политики. Канада не побоялась организовать турнир в период холодной войны»

Российский дипломат назвал Суперсерию-1972 примером того, что спорт вне политики.

«В текущем году 2 сентября мы отмечаем 50-летний юбилей первого матча Суперсерии 1972 года между СССР и Канадой, что стало важнейшим событием в истории мирового спорта.

Суперсерия-72 – это также яркий пример того, что спорт вне политики. Канада не побоялась организовать вместе с Советским Союзом хоккейный турнир в период холодной войны, хотя для многих участников, по их собственному признанию, это была битва на льду, продолжение противостояния двух систем, но в итоге был сделан огромный шаг вперед по демонтажу железного занавеса.

Хоккей стал объединительным фундаментом отношений между нашими странами. Рассчитываем, что и в будущем он сохранит роль одного из важнейших инструментов восстановления двусторонних связей», – сказал советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

Проскуряков сообщил, что посольство РФ планировало провести ряд памятных мероприятий совместно с канадской стороной, но из-за политической обстановки они не были реализованы.

Отмечается, что каких-то крупных мероприятий относительно этого события канадская федерация хоккея не анонсировала. Ряд национальных телеканалов Канады покажут документальные фильмы, посвященные юбилею.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.