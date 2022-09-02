Олег Матыцин: «Несмотря на санкции, отечественная хоккейная школа самодостаточная. Для наших легионеров идеалы спорта выше политической конъюнктуры»

Министр спорта РФ высказался о старте нового сезона .

обыграл (6:2) в матче за Кубок Открытия в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

«В новом сезоне КХЛ жду хорошей конкурентной борьбы. Для этого есть все основания.

Несмотря на санкции вижу, что отечественная хоккейная школа самодостаточная, мощная, производит хороший продукт, много талантливых игроков, их игра вызывает интерес у зрителей. А это дает хороший стимул тому, чтобы дети приходили в хоккей.

Одно из главных достоинств, что зрители чувствуют себя сопричастными к игре, они знают игроков команд, своих кумиров. Все это значительная часть воспитания и патриотизма, что особенно сейчас важно.

Спорт – это мощный фактор воспитания патриотических чувств, любовь к своей команде, городу, своим кумирам. Хочу отметить легионеров, кто проявил мужество и приехал в наши клубы.

Спортсмены, которые несмотря на критику приехали, показали, что для них идеалы спорта выше сиюминутной политической конъюнктуры», – приводит слова Олега Матыцина со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

В Кубке Открытия было все: 8 голов, камбэк с 0:2, удаление до конца матча, первая драка сезона и даже новые штрафы