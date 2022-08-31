Штюцле об «Оттаве»: «Ожидания от команды высоки. Мы хотим попасть в плей-офф»

заявил, что намерена побороться за место в плей-офф.

«Ожидания от команды высоки. Приход новых игроков, подписание долгосрочного контракта с Джошем Норрисом, разговоры о новой арене в центре города... Теперь от нас многого ожидают.

Мы хотим показать болельщикам, что у нас хорошая команда, что мы можем играть значительно лучше, чем в последние 2 сезона.

Мы хотим попасть в плей-офф. И именно поэтому были предприняты все эти шаги. Мы и после сезона говорили о том, что надо будет предпринять, чтобы вернуться в плей-офф. Сейчас все в «Оттаве» думают только об этом», – сказал немецкий форвард.

«Сенаторс» не играли в плей-офф с 2017 года, когда им не хватило одного гола для выхода в финал Кубка Стэнли (клуб проиграл «Питтсбургу» в овертайме седьмого матча финала Восточной конференции).

В межсезонье клуб подписал форварда Клода Жиру на рынке свободных агентов, а также выменял у «Чикаго» нападающего Алекса Дебринкета.