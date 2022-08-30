«Питтсбург» продлил контракт с тренером Салливаном на три года. Он возглавляет клуб с 2015 года

подписал новый контракт с главным тренером .

Соглашение клуба и 54-летнего специалиста рассчитано на следующие три сезона.

Новый договор американского тренера вступит в силу с сезона-2023/24.

Салливан возглавил «Пингвинс» 12 декабря 2015 года, перейдя на данную должность из фарм-клуба «пингвинов» в АХЛ.

Он стал главным тренером «Питтсбурга» по ходу регулярного чемпионата НХЛ и в этом же сезоне-2015/16 команда выиграла Кубок Стэнли. В сезоне-2016/17 «пингвины» выиграли второй подряд титул под руководством Салливана.

В общей сложности на данный момент Салливан провел 507 матчей в качестве тренера «Питтсбурга» и одержал 297 побед.