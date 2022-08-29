Вячеслав Фетисов: «СКА Арена» будет крупнейшей хоккейной ареной в мире. Это событие для страны»

поделился мыслями о ходе строительства новой арены СКА.

– «СКА Арена» будет крупнейшей хоккейной ареной в мире. Это событие для нашей страны.

Слежу ли я за процессом строительства? Да, с Геннадием Николаевичем Тимченко периодически общаемся.

За стройку сейчас отвечает Дмитрий Сватковский. В этих непростых условиях проект двигается, все строится. Ждем с нетерпением ввода в строй.

– Строительство самого крупного ледового дворца в мире – это вызов всем тем, кто убрал российский хоккей с международной арены?

– Да. Но мы же и для себя это делаем, хоть и была договоренность под чемпионат мира.

Этот дворец будет символизировать многое: за последние 20 лет мы больше всех вложили в развитие мирового хоккея, построили 400 крытых катков, хоккейные дворцы, запустили Континентальную хоккейную и молодежную лиги, ВХЛ.

Все это еще раз подтверждает, что спорт для нас – не просто картинка для международных федераций и Международного олимпийского комитета, а часть культуры и жизни нашей страны. У нас много символизма, великих людей и мегазвезд мирового хоккея на протяжении последних ста лет.

– «СКА Арена» будет вмещать 21,5 тысячу человек. Игрок замечает, сколько людей на трибунах: 5, 10, или 20 тысяч?

– Конечно, визуально масштаб ощущается. И слышится, и чувствуется. Санкт-Петербург – хоккейный город.

Думаю, проблем с заполняемостью не возникнет – ждем полную болельщиками арену.

Для хоккеистов особенно важно видеть заполненный стадион – эта атмосфера ощущается, – сказал двукратный олимпийский чемпион.