Сергей Федоров: «Всегда был убежден, что у нас не должно быть перерывов на Евротур. Рад, что будет длинный сезон без пауз на 10-12 дней»

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему не должна делать паузы на по ходу чемпионата.

В новом сезоне команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате.

– Вы сказали, что вам понравился формат регулярного чемпионата. Может быть потому, что вы провели много лет в Северной Америке, где 82 матча в регулярке?

– Тут не обо мне речь.

Я считаю, что такой формат сезона был всегда. Я всегда был убежден, что на Евротуры у нас не должно быть перерывов. Мы должны просто играть.

Уже проверенных игроков нет смысла вызывать. Понимаю, что в декабре собирать и спокойно смотреть, пройдя полсезона.

Но было так, как было, ребята проходили по 3-4 мини-предсезонки. Поэтому такой рваный ритм был.

Но что не убивает, делает нас крепче, поэтому я рад, что у нас будет длинный сезон без таких перерывов на 10-12 дней. Я считаю, что это здорово для ребят, и для наших хоккеистов, – сказал .