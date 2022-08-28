Александр Хохлачев: «В «Спартаке» все в неплохой форме, но важно хорошо начать чемпионат. Сезон покажет, как мы готовы»

высказался после матча за 3-е место на Кубке мэра Москвы.

«Спартак» обыграл (2:0).

– Вы отличились голами в двух матчах. Как оцените свою готовность к сезону?

– Сейчас у нас в команде все в неплохой форме, но важно хорошо начать чемпионат. Сезон покажет, как мы готовы.

– «Спартак» показал как минимум, что может и любит забивать в каждом матче. Вам самому какой больше запомнился?

– Понятно, что на предсезонке команды тоже борются за первые места. Но главное – они оттачивают что‑то свое. Мне лично все наши матчи на Кубке мэра понравились. Здесь хорошая атмосфера и организация на уровне. Это же последняя репетиция перед началом сезона. Все здесь бьются в полную силу.

– Где вы набирались сил перед сезоном?

– Где только не был. Самое интересное место – Сочи. Особенно, когда там дожди начинают лить, – сказал нападающий .