Никитин про 0 голов в игре с «Ак Барсом»: «Философский вопрос. «Локомотив» начнет забивать, все будет нормально»

Теги Ак Барс Локомотив Данис Зарипов Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» (0:2) в матче на турнире в Казани.

− «Локомотив» забросил ноль шайб. Что случилось?

− Философский вопрос. Уверен, что начнем забивать. Есть моменты, хорошие моменты.

Ответственность в завершающей стадии – это то, что приходит через опыт и тренировочный процесс. Здесь может быть много демагогии, статистика налицо, но я уверен, что все будет нормально.

− Прокомментируйте гол Даниса Зарипова, перед которым его не догнал молодой Дмитрий Симашев?

− Данис много лет в лиге делает подобное. Сегодня Симашев получил опыт. Думаю, не он последний.

− Какие-то плюсы в сегодняшней игре вы увидели?

− Мы боролись до конца. Много удалений, нельзя этого допускать с такой командой.

Не пропустили в меньшинстве – это плюс, но оно выматывает, разбалансирует.

Думаю, матч на пользу – хороший темп, интенсивность, качество исполнения у «Ак Барса». Есть плюсы, есть минусы, – сказал главный тренер «Локомотива».

За игру хоккеисты ярославской команды нанесли 20 бросков в створ ворот казанцев (39 – в сторону ворот).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные