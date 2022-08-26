Никитин про 0 голов в игре с «Ак Барсом»: «Философский вопрос. «Локомотив» начнет забивать, все будет нормально»

Игорь Никитин ответил на вопросы после поражения от «Ак Барса» (0:2) в матче на турнире в Казани.
− «Локомотив» забросил ноль шайб. Что случилось?
− Философский вопрос. Уверен, что начнем забивать. Есть моменты, хорошие моменты.
Ответственность в завершающей стадии – это то, что приходит через опыт и тренировочный процесс. Здесь может быть много демагогии, статистика налицо, но я уверен, что все будет нормально.
− Прокомментируйте гол Даниса Зарипова, перед которым его не догнал молодой Дмитрий Симашев?
− Данис много лет в лиге делает подобное. Сегодня Симашев получил опыт. Думаю, не он последний.
− Какие-то плюсы в сегодняшней игре вы увидели?
− Мы боролись до конца. Много удалений, нельзя этого допускать с такой командой.
Не пропустили в меньшинстве – это плюс, но оно выматывает, разбалансирует.
Думаю, матч на пользу – хороший темп, интенсивность, качество исполнения у «Ак Барса». Есть плюсы, есть минусы, – сказал главный тренер «Локомотива».
За игру хоккеисты ярославской команды нанесли 20 бросков в створ ворот казанцев (39 – в сторону ворот).