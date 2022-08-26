Никитин про 0 голов в игре с «Ак Барсом»: «Философский вопрос. «Локомотив» начнет забивать, все будет нормально»

ответил на вопросы после поражения от (0:2) в матче на турнире в Казани.

− «Локомотив» забросил ноль шайб. Что случилось?

− Философский вопрос. Уверен, что начнем забивать. Есть моменты, хорошие моменты.

Ответственность в завершающей стадии – это то, что приходит через опыт и тренировочный процесс. Здесь может быть много демагогии, статистика налицо, но я уверен, что все будет нормально.

− Прокомментируйте гол , перед которым его не догнал молодой Дмитрий Симашев?

− Данис много лет в лиге делает подобное. Сегодня Симашев получил опыт. Думаю, не он последний.

− Какие-то плюсы в сегодняшней игре вы увидели?

− Мы боролись до конца. Много удалений, нельзя этого допускать с такой командой.

Не пропустили в меньшинстве – это плюс, но оно выматывает, разбалансирует.

Думаю, матч на пользу – хороший темп, интенсивность, качество исполнения у «Ак Барса». Есть плюсы, есть минусы, – сказал главный тренер .

За игру хоккеисты ярославской команды нанесли 20 бросков в створ ворот казанцев (39 – в сторону ворот).