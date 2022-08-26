Якупов о публикации зарплат игроков: «Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего»

высказался о публикации зарплат игроков .

– Недавно в СМИ вновь появилась информация о зарплатах в «Авангарде». Как вы относитесь к таким «сливам»? Может, стоит сделать их контролируемыми?

– К «сливам» отношусь не очень. Если кто-то публикует такую информацию, то это непорядочно. Если это выкладывает клуб, то нет проблем.

У нас есть одинаковый для всех потолок зарплат, просто у кого-то бюджет больше, у кого-то – меньше.

Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего. Но покажите тогда все команды. А эти одноразовые моменты я не понимаю, они еще преподносятся так – держите «слив». А что удивительного в этих цифрах? Но сколько бы ты ни получал, это все равно будут обсуждать. Так что к «сливам» отношусь плохо, а если показывать – то всех, – сказал нападающий «Авангарда».

Платежка «Авангарда» – 849 млн рублей. Зарплата Найта – 90 млн в год, Ткачева – 80, Буше – 60, Сведберга – 40