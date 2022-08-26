Филатов о разной длине предсезонки в России и НХЛ: «Мы сильно уступаем в менталитете или уровне профессионализма. Но главная причина – ниже уровень конкуренции»

объяснил, почему в России предсезонка длится дольше, чем в НХЛ.

– У меня мысль вообще закралась в голову, когда приехал в «Ак Барс» и сказал: «Зачем вообще собирают за два месяца? Тем более мне 38 лет, я играю 12 матчей на предсезонке – и мне уже не до хоккея».

Почему не сделать как в ? То есть все профессионалы, все хотят зарабатывать деньги, все должны быть готовыми. Если ты приезжаешь неготовым, ты просто эти деньги не заработаешь.

– Уверен, что правильно отвечу. Мы очень сильно уступаем в менталитете или, если правильнее сказать, в уровне профессионализма. Вот за последние лет 10 – вспомни 2008-й, 2010-й, когда мы заходили в команду – конечно, небо и земля по сравнению с тем, что сейчас.

Постепенно все – особенно молодые пацаны – впитывают эту волну правильного питания, жима, подхода к индивидуальным тренировкам. Но главная причина, почему мы не дошли еще до этого, в другом: у нас просто элементарно уровень конкуренции ниже, чем там. Поэтому здесь в любой команде, абсолютно любой с любым бюджетом есть группа игроков практически неприкасаемых.

Есть ли там группа игроков неприкасаемых? Там абсолютно обычная история, когда в начале сезона у тебя может слететь звезда команды или попасть под обмен, или драфт отказов – его отправляют в фарм-клуб с 5 млн (и с 6 млн отправляли). Это обычная история. Они понимают, что игрок уже не мотивирован, не хочет, не может – и выкупают контракты. Владелец клуба приходит и говорит: «Ага, я выкупаю твой контракт – свободен, потому что нам с тобой не по пути».

У нас такое ты можешь себе представить? С игроком на 70 миллионов, который не тянет на роль лидера и на эти деньги, максимум что может случиться – срежут 15-20 млн. Может быть, он уже и на 50 не тянет – а все, на рынке никого нет. Рынок русских игроков ограничен – и получается, что с двух сторон клубы оказываются поджатыми.

Мы сейчас еще недавно в шкуре игроков были, а ты залезь в шкуру тренера или генерального менеджера. Представляешь? Он приходит в команду, где из двух звеньев, например, человека три лидеров прям выпадают: они либо не готовы, либо устали, переиграли в хоккей.

А сделать ничего не может, потому что сопоставимой замены на рынке нет, и получается беда. А если он их еще и не потренирует эти два месяца до сезона? Так он в июле видит, что у него не готов кто-то, а так придет 15 августа, хотя ему стартовать 5 сентября, и схватится за голову: «Что делать?» – сказал бывший игрок клубов НХЛ и КХЛ.

«Чем займусь? Приду в номер, позвоню жене, поплачу немножечко – и на вторую тренировку». Предсезонка – самая жесть в хоккее