Бломквист о роли 1-го номера «Питтсбурга»: «Могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас»

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Йоэль Бломквист уверен, что сможет претендовать на роль первого номера «Питтсбурга»

20-летний финский вратарь провел минувший сезон в «Кярпяте» (20 игр, 94,0% отраженных бросков, 1,32 коэффициент надежности, в плей-офф – 7 игр, 95,0%, 1,1). Также сыграл 1 матч в АХЛ за «Уилкс-Бэрри»

Он был выбран клубом на драфте НХЛ-2020 под общим 52-м номером. 

«Это довольно сложный вопрос. Но я думаю, что могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас. 

Когда у меня будет больше опыта, и я внесу некоторые улучшения в свою игру, то я определенно смогу конкурировать с ними. Я знаю, в чем мне нужно прибавлять», – сказал Бломквист. 

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