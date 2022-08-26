Бломквист о роли 1-го номера «Питтсбурга»: «Могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас»

Йоэль Бломквист уверен, что сможет претендовать на роль первого номера .

20-летний финский вратарь провел минувший сезон в (20 игр, 94,0% отраженных бросков, 1,32 коэффициент надежности, в плей-офф – 7 игр, 95,0%, 1,1). Также сыграл 1 матч в за .

Он был выбран клубом на драфте НХЛ-2020 под общим 52-м номером.

«Это довольно сложный вопрос. Но я думаю, что могу конкурировать с Джерри и Десмитом. Возможно, не прямо сейчас.

Когда у меня будет больше опыта, и я внесу некоторые улучшения в свою игру, то я определенно смогу конкурировать с ними. Я знаю, в чем мне нужно прибавлять», – сказал Бломквист.