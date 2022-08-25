Миронов о Никишине: «Не скажу, что сильно ощутили его уход из «Спартака». Незаменимых не бывает»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал обмен в СКА.

«Не скажу, что сильно ощутили его уход. У нас много молодых защитников, которых мы просматриваем, кто может показать себя в лучшем форме.

Те же Никита Седов, Тимур Хайруллин и . В контрольных матчах мы и увидим, на что они способны.

Если же говорить о Никишине, то незаменимых не бывает.

Александру удачи и успехов в карьере. Нам же нужно двигаться дальше, растить таких же Никишиных», – сказал .

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых