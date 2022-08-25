Андрей Назаров: «В «Сочи» нет первой, второй или третьей тройки. Стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки»

заявил, что стремится создать полноценные три тройки в «Сочи».

– Какие глобальные задачи стоят перед командой?

– Попадание в плей-офф. На первом этапе – это основная задача. Это глобальная задача. А сейчас ждем старта регулярного чемпионата.

– Первое звено сформировано: Тянулин – Глотов – Феоктистов?

– В нашем клубе нет первой, второй или третьей тройки. Я стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки. На каком-то этапе, конечно, первая тройка выделяется. Поэтому мы всегда ищем, общаемся с ребятами. Работаем каждый день, готовимся.

– В составе много молодых ребят, как вам тот же Крощинский?

– Не будем много про него говорить, чтобы не сглазить. Но сделаем из него хорошего защитника, он уже старается и показывает хорошие результаты. Конечно, есть, над чем работать, есть огрехи.

– Ушнев заслужил своей игрой полноценный контракт?

– Мы понимали, что хотим его оставить. Что подкупает – это его статистика в Высшей лиге, где он был одним из лучших. Он усилит нашу игру в обороне. Защитник-домосед, от которого мы не ждем града голов и результативных передач, но ждем надежности. У него отличный показатель полезности.

– старается?

– У него есть еще две игры. Неплохой хоккеист с хорошими задатками. Совершил ошибку. Мы люди русские, должны помогать друг ругу. Не должны за нее наказывать, тем более детская ошибка, молодой парень, – сказал главный тренер .