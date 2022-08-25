Андрей Назаров: «В «Сочи» нет первой, второй или третьей тройки. Стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки»

Теги Андрей Назаров КХЛ Никита Феоктистов Сочи Артур Тянулин Никита А. Попугаев Чемпионат.com Василий Глотов Федор Крощинский Никита Ушнев Хоккей

Андрей Назаров заявил, что стремится создать полноценные три тройки в «Сочи». 

– Какие глобальные задачи стоят перед командой?

– Попадание в плей-офф. На первом этапе – это основная задача. Это глобальная задача. А сейчас ждем старта регулярного чемпионата.

– Первое звено сформировано: Тянулин – Глотов – Феоктистов?

– В нашем клубе нет первой, второй или третьей тройки. Я стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки. На каком-то этапе, конечно, первая тройка выделяется. Поэтому мы всегда ищем, общаемся с ребятами. Работаем каждый день, готовимся.

– В составе много молодых ребят, как вам тот же Крощинский?

– Не будем много про него говорить, чтобы не сглазить. Но сделаем из него хорошего защитника, он уже старается и показывает хорошие результаты. Конечно, есть, над чем работать, есть огрехи.

– Ушнев заслужил своей игрой полноценный контракт?

– Мы понимали, что хотим его оставить. Что подкупает – это его статистика в Высшей лиге, где он был одним из лучших. Он усилит нашу игру в обороне. Защитник-домосед, от которого мы не ждем града голов и результативных передач, но ждем надежности. У него отличный показатель полезности.

Никита Попугаев старается?

– У него есть еще две игры. Неплохой хоккеист с хорошими задатками. Совершил ошибку. Мы люди русские, должны помогать друг ругу. Не должны за нее наказывать, тем более детская ошибка, молодой парень, – сказал главный тренер «Сочи».

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные