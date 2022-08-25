«Вегас» подписал Кессела на год и 1,5 млн долларов

подписал на год и 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 34-летний американец выступал за «Аризону» и набрал 52 (8+44) очка в 82 матчах, показав худший результат по голам за сезон во всей своей карьере в НХЛ.

В регулярных чемпионатах у форварда продолжается серия из 982 матчей подряд без пропусков.

Чтобы побить рекорд Кита Йэндла, чья серия из 989 игр прервалась в прошлом сезоне, ему нужно провести еще 8 матчей подряд.

За карьеру в Кессел провел 1204 матча и набрал 956 (399+557) очков. В Кубке Стэнли – 96 игр и 81 (34+47) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Питтсбургом».

По условиям прошлого контракта средняя зарплата нападающего составляла 8 млн долларов.