«Вегас» подписал Кессела на год и 1,5 млн долларов

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«Вегас» подписал Фила Кессела на год и 1,5 миллиона долларов. 

В минувшем сезоне 34-летний американец выступал за «Аризону» и набрал 52 (8+44) очка в 82 матчах, показав худший результат по голам за сезон во всей своей карьере в НХЛ. 

В регулярных чемпионатах у форварда продолжается серия из 982 матчей подряд без пропусков.

Чтобы побить рекорд Кита Йэндла, чья серия из 989 игр прервалась в прошлом сезоне, ему нужно провести еще 8 матчей подряд. 

За карьеру в НХЛ Кессел провел 1204 матча и набрал 956 (399+557) очков. В Кубке Стэнли – 96 игр и 81 (34+47) балл. Он дважды выигрывал трофей с «Питтсбургом». 

По условиям прошлого контракта средняя зарплата нападающего составляла 8 млн долларов.

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