«Вегас» продлил Николя Руа на 5 лет с кэпхитом 3 млн долларов

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«Вегас» продлил форварда Николя Руа на 5 лет и 15 миллионов долларов. 

Средняя зарплата 25-летнего игрока составит 3 млн долларов за сезон. По прошлому контракту он получал 750 тысяч в год. 

В минувшем сезоне Руа установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (78), голам (15), передачам (24) и очкам (39). 

Он завершил сезон с полезностью «+12» при 51 минуте штрафа. 

Также стал вице-чемпионом мира со сборной Канады, набрав 5 (1+4) очков в 10 матчах турнира в Финляндии. 

Всего в НХЛ у него 163 матча и 64 (26+38) очка. В Кубке Стэнли – 39 игр и 17 (5+12) баллов. 

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