«Вегас» продлил Николя Руа на 5 лет с кэпхитом 3 млн долларов

продлил форварда на 5 лет и 15 миллионов долларов.

Средняя зарплата 25-летнего игрока составит 3 млн долларов за сезон. По прошлому контракту он получал 750 тысяч в год.

В минувшем сезоне Руа установил личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (78), голам (15), передачам (24) и очкам (39).

Он завершил сезон с полезностью «+12» при 51 минуте штрафа.

Также стал вице-чемпионом мира со сборной Канады, набрав 5 (1+4) очков в 10 матчах турнира в Финляндии.

Всего в у него 163 матча и 64 (26+38) очка. В Кубке Стэнли – 39 игр и 17 (5+12) баллов.