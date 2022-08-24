«Каролина» сделает черную форму основной. Вместо нынешней красной будет новый 3-й комплект (Sportslogos.net)

«Каролина» сделает черную форму основной и откажется от использования красной.
Как сообщает Sportslogos.net, «Харрикейнс» будут использовать альтернативный черный комплект в качестве основного домашнего на постоянной основе.
Примечательно, что теперь главный логотип клуба будет отсутствовать на груди как домашнего, так и гостевого свитера. Ранее он был заменен на леттеринг Canes на белом комплекте.
Что касается текущего красного комплекта, то он использоваться в новом сезоне не будет.
Ожидается, что клуб представит новую версию альтернативной формы.
Изображение: nhluniforms.