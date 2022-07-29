Adidas завершит сотрудничество с НХЛ через два года. Немецкая компания – инициатор

Adidas прекратит сотрудничество с .

Немецкая компания уведомила лигу о том, что контракт, истекающий после сезона-2023/24, не будет продлен.

Таким образом, через два сезона у НХЛ будет новый технический партнер по производству форм и одежды. Лига начала информировать другие компании этого рынка о возможности сотрудничества.

По данным ESPN, adidas является инициатором решения не подписывать новый контракт с НХЛ.

Adidas подписал контракт с НХЛ на 7 лет в сезоне-2017/18, заменив компанию Reebok, который был техническим поставщиком лиги с сезона-2005/06.

Отмечается, что в этой сделке adidas платил как минимум вдвое больше, чем 35 миллионов долларов в год, которые платил Reebok.