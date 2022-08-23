«Нэшвилл» отправил Кемелла в аренду в Финляндию. Форвард стал 2-м бомбардиром МЧМ с 12 очками в 7 играх

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«Нэшвилл» отправил Йоакима Кемелла в аренду в финский клуб «Ювяскюля»

Таким образом, игрок продолжит выступать за свою прежнюю команду. Как сообщает финский клуб, Кемелл проведет в его составе весь сезон.

«Предаторс» ранее заключили с 18-летним нападающим 3-летний контракт новичка. Финн был выбран «Нэшвиллом» под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2022.

В минувшем сезоне Кемелл набрал 23 (15+8) очка в 39 матчах в финской лиге. На ЮЧМ-2022 в составе сборной Финляндии – 8 (6+2) баллов в 5 играх.

На недавнем МЧМ-2022 в Эдмонтоне он стал серебряным призером и вторым бомбардиром турнира с 12 (4+8) очками в 7 играх. 

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