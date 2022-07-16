«Нэшвилл» подписал Сэнфорда (на год и 850 тысяч) и 17-го номера драфта-2022 Кемелла

подписал форвардов и .

С 27-летним Сэнфордом подписан односторонний контракт на год и 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне он выступал за «Оттаву» и , набрав 21 (9+12) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 169 силовых приемах и 50 минутах штрафа.

Всего в НХЛ у Сэнфорда 289 матчей и 95 (47+48) очков при 134 минутах штрафа.

В Кубке Стэнли – 25 игр и 8 (2+6) баллов. В 2019 году он стал обладателем трофея с «Сент-Луисом».

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2 млн долларов.

С 18-летним Кемеллом заключен 3-летний контракт новичка. Финн был выбран «Предаторс» под общим 17-м номером на драфте НХЛ-2022.

В минувшем сезоне игрок набрал 23 (15+8) очка в 39 матчах за клуб в финской лиге. На ЮЧМ-2022 в составе сборной Финляндии – 8 (6+2) баллов в 5 играх.