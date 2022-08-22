Александр Тыжных: «Жердев был уровнем не хуже Малкина и Овечкина. Он был звездой, когда играл в НХЛ, но собственными руками все разрушил»

Александр Тыжных поделился воспоминаниями о выступлении Николая Жердева в .

– Почему в НХЛ так и не смог раскрыть свой потенциал ваш клиент ?

– Коле не хватило характера, терпения, работоспособности. В предпоследний сезон в НХЛ в поменялся тренер, и у Николая не сложились с ним отношения.

Талантливейший хоккеист, он был уровнем не хуже Малкина и Овечкина. Помню, когда он забросил шайбу «Чикаго»: обыграл пять человек и забил Николаю Хабибулину броском в падении. Когда Жердев играл в НХЛ, он был звездой. Он вел команду вперед, и болельщики ходили на его игру.

Если бы Жердев прилагал хотя бы половину тех усилий, которые прилагает Андрей Василевский сейчас, он был бы видным хоккеистом НХЛ и все еще играл бы там. Но Коля сам выбрал свою судьбу, собственными руками все разрушил. Хотя, возможно, в этом была и моя недоработка.

– Бывший генеральный менеджер Даг Маклин заявил, что в клубе нанимали частного детектива, который должен был следить за Жердевым.

– К сожалению, я об этом не знал. В то время он не пропустил ни одного матча и был заметен на площадке. В самом «Коламбусе» были неудачные времена, там постоянно менялись тренеры и менеджеры. Хочется, чтобы клуб тоже проявлял терпение и больше внимания к своему игроку, – сказал бывший агент Жердева.