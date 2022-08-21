Артем Божко: «Оксентюк способен раскрыть свой потенциал в «Амуре». За океаном у него неплохо получалось»

поделился мыслями о переходе в .

– Молодой белорусский нападающий. Почему в «Амур», а не в Минск?

– В Минске, наверное, есть ребята уже помоложе. Там уже делают ставку на ребят на 2-3 года помладше: это и Пинчук, и Кузнецов, и Звягин, который отлично себя проявляет в это межсезонье. Не могу сказать, что Оксентюк прямо перерос, просто определенный слой в минском «Динамо» заполнен.

Думаю, и финансовый вопрос тоже немалое значение имеет. В Минске не разбрасываются деньгами, если мы говорим о своих хоккеистах. Тем более о молодых. Думаю, в Хабаровске дали неплохие условия.

В принципе, Оксентюк, думаю, способен раскрыть свой потенциал, потому что за океаном у него получалось неплохо. Он и в фарм-клубе «Далласа» поиграл результативно, и в юниорских лигах выглядел здорово. Я внимательно следил за ним еще до отъезда за океан, в белорусском чемпионате, он классно играл за «Юность». Так что тут зоны роста тоже определенные имеются.

В такой команде, как «Амур», будет проще раскрыть весь свой потенциал. Опять же, на контрасте с минским «Динамо». Яркий пример – Дроздов. В минском «Динамо» места не нашлось, хотя парень, безусловно, одаренный. Уехал в «Спартак» – и там показал себя. У Оксентюка примерно такие же возможности открываются, – сказал эксперт «КХЛ ТВ».