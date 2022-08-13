Дементьев об МЧМ-2022: «Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян. Отсутствие России сказывается на популярности турнира»

Теги ИИХФ молодежная сборная России болельщики НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о посещаемости МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

– Как вы считаете, причина провальной посещаемости на молодежном чемпионате мира – это отсутствие сборной России или проведение летом?

– Идея проведения молодежного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической. И какие цели преследовали организаторы со стороны Международной федерации хоккея, сложно понять.

Лето – время отпусков, и у людей в Канаде, несмотря на всю любовь к хоккею, есть другие дела. В это время там больше обращают внимание на другие виды спорта – футбол, бейсбол, легкая атлетика. Поэтому к хоккею недостаточное внимание на сегодняшний момент, и это ожидаемо.

Отсутствие сборной России в какой-то степени тоже является фактором, который не придает очков этому турниру. Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян – на любом этапе турнира, будь это групповая стадия или финал. Так что отсутствие российской команды тоже сказывается на популярности.

– Вам как специалисту этот турнир интересен?

– Мне этот турнир был бы интересен, если бы в России он показывался и освещался в должной мере. Также если бы присутствовало больше звездных игроков, а они отказались от участия из-за контракта в НХЛ или по другим причинам. К сожалению, этих условий нет. Поэтому за результатами я не слежу, – сказал хоккейный агент.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась

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