Дементьев об МЧМ-2022: «Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян. Отсутствие России сказывается на популярности турнира»

высказался о посещаемости МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

Сборная России была отстранена от участия в турнире.

– Как вы считаете, причина провальной посещаемости на молодежном чемпионате мира – это отсутствие сборной России или проведение летом?

– Идея проведения молодежного чемпионата мира летом изначально казалась достаточно экзотической. И какие цели преследовали организаторы со стороны Международной федерации хоккея, сложно понять.

Лето – время отпусков, и у людей в Канаде, несмотря на всю любовь к хоккею, есть другие дела. В это время там больше обращают внимание на другие виды спорта – футбол, бейсбол, легкая атлетика. Поэтому к хоккею недостаточное внимание на сегодняшний момент, и это ожидаемо.

Отсутствие сборной России в какой-то степени тоже является фактором, который не придает очков этому турниру. Для канадцев самым зрелищным является матч против россиян – на любом этапе турнира, будь это групповая стадия или финал. Так что отсутствие российской команды тоже сказывается на популярности.

– Вам как специалисту этот турнир интересен?

– Мне этот турнир был бы интересен, если бы в России он показывался и освещался в должной мере. Также если бы присутствовало больше звездных игроков, а они отказались от участия из-за контракта в или по другим причинам. К сожалению, этих условий нет. Поэтому за результатами я не слежу, – сказал хоккейный агент.

МЧМ-2022 проходит при пустых трибунах. Похоже, ИИХФ снова жестко облажалась