Дзюба о теннисном матче с Толчинским: «Очень хороший уровень у него. Корт немножко не очень»

прокомментировал теннисный матч с хоккеистом Сергеем Толчинским.

Хоккеист одержал победу над футболистом .

«С Серегой вот первый раз познакомились. Очень хороший уровень у него. И подаче две, и слева, и справа бьет. Было интересно. Корт, конечно, немножко не очень. Сережа умеет заманивать. Мне легче возле сетки играть, ему проще – на задней линии.

Плюс, я говорю, у него очень хороший форхэнд и бэкхенд. Тяжело с ним пришлось. Когда он к сетке бегал, мне было проще его перебрасывать. А когда он играл на задней линии, уже тяжело было. Редко встречаешь действующего профессионального спортсмена с таким уровнем», – сказал Дзюба.

«Алкотестер дайте, пожалуйста. Точно хоккеист?» Толчинский обыграл Дзюбу в теннис