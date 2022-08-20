Артем Божко: «Барберио – крепкий легионер и защитник, который поможет минскому «Динамо»

Теги Динамо Минск КХЛ Марк Барберио Артем Божко Крэйг Вудкрофт Хоккей

Артем Божко оценил переход Марка Барберио в минское «Динамо».

В сезоне-2021/22 канадский защитник выступал за «Ак Барс».

«Думаю, что главный тренер Крэйг Вудкрофт имеет отличные связи за океаном, у него там два брата работают в сфере хоккея, один даже возглавляет клуб НХЛ, поэтому справки навести несложно.

Барберио – это крепкий легионер и защитник, который поможет минскому «Динамо». По тому, что я видел в «Ак Барсе», хоккеист достаточно квалифицированный, может в большинстве играть. 

Может быть, какое-то время потребуется, но в принципе мы видим, что практически все североамериканцы, когда приезжают в Минск, – то ли это Вудкрофт на них влияет – они действительно оживают. Свой тренер – это много значит», – сказал эксперт «КХЛ ТВ».

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