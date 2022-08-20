Селянне и Нумминен будут введены в Зал славы «Виннипега» в ноябре

Теему Селянне и Теппо Нумминен будут включены в Зал славы «Виннипега» в ноябре.
Специальные баннеры в честь этого будут подняты под своды арены «Джетс» перед матчем с «Анахаймом» 17 ноября.
Финны станут 9-м и 10-м членами зала, созданного в 2016 году. До них туда были включены Бобби Халл, Ульф Нильссон, Андерс Хедберг, Дэйл Хаверчак, Эб Макдоналд, Ларс-Эрик Шеберг, Рэнди Карлайл и Томас Стин.
Селянне выступал за «Джетс» 1.0 с 1992 по 1996 годы. В форме клуба он установил рекорд по голам среди новичков за один сезон (76, 1992/93).
Нумминен играл за команду с 1988 по 1996 годы, а затем вместе с ней переехал в Финикс, где выступал до 2003 года.