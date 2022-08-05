Роман Широков об обмене Никишина в СКА: «9 человек за одного и в НХЛ не отдавали, думаю. Неплохой трансфер для «Спартака»

Роман Широков считает уникальным обмен защитника в .

получил за 20-летнего защитника пятерых игроков из системы клуба из Санкт-Петербурга, а также права на четырех нападающих, выступавших или выступающих в Северной Америке (Герман Рубцов уже подписал с москвичами пробный контракт).

Сообщалось, что СКА также выплатил за переход игрока 50 млн рублей в виде денежной компенсации.

«Наверное, впервые у нас такой трансфер. Думаю, и в не было такого, чтобы 9 человек отдавали за одного. Неплохой трансфер для «Спартака». Но и СКА получил отличного хоккеиста.

Молодой игрок, он уже и в сборной был, серебряный призер Олимпиады. Ему есть, что доказывать. Сейчас он перешел на ступень выше – из «Спартака» в СКА. Хочет себя зарекомендовать с лучшей стороны», – сказал бывший игрок сборной России по футболу.

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых