«Питтсбург» продлил контракт с тренером Рирденом на 2 года

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«Питтсбург» продлил контракт с тренером Тоддом Рирденом на 2 года.

51-летний специалист получил повышение – он будет вторым тренером команды (Associate coach). Главным тренером является Майк Салливан.

В 2020 году бывший главный тренер «Вашингтона» вернулся в «Питтсбург» на роль ассистента главного тренера. Он отвечал за работу с защитниками и игру в большинстве. 

Ранее Рирден работал в тренерском штабе команды с 2010 по 2014 годы. Затем он перешел в «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году в качестве помощника Барри Троца. 

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