Шипачев о сборной: «Будем играть с белорусами, пока такая ситуация в мире – ничего страшного. Если надел майку сборной, нет разницы, с кем играешь»

ответил на вопрос о пользе матчей против Беларуси и Китая для России.

– Вы один из тех, кто защищал необходимость Евротура, несмотря на критику болельщиков и даже игроков. Почему?

– Все расстраивались из-за пауз в , которые возникали из-за . Играют 25 человек, а остальные тренируются.

Но я говорил с точки зрения хоккеиста. Во время пауз можно подтянуть физические кондиции, а для тех, кто попал в сборную, большая честь надеть майку сборной.

Я понимаю, что кому-то надоело видеть одни и те же фамилии, которые играли за сборную, но в последние годы приглашали больше молодых, и все были в восторге. Ребята через такие игры набираются опыта, приобретают максимальную форму и идут вперед.

Матчи с чехами, шведами или финнами на Евротуре не заменить. Это примерно так же, как ты играешь с ЦСКА, СКА, «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» или другими топ-клубами.

Накал борьбы высокий, уровень соперников хороший. Молодые ребята в своих клубах не получают столько времени, как в сборной в матчах с такими соперниками, и для них это очень хороший опыт.

– В чем польза игр с белорусами или Китаем, которые будут сейчас?

– Как я понимаю, будут задействовать больше молодежи. И если ты надел майку сборной, нет особо никакой разницы, с кем ты играешь – с чехами или белорусами.

Тебе нужно выиграть этот матч, это твоя ответственность. Значит, будем играть с белорусами, пока такая ситуация в мире. Ничего страшного, – сказал нападающий .