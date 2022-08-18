Мельничук о питании: «Перед играми в молодежке был рацион: включить ТНТ, съесть пачку чипсов и выпить литр колы. Сейчас понял, что это – колхоз»

сказал, что стал заботиться о правильном питании.

– Перед турниром Андрей Назаров, отвечая на вопрос о вратарях «Сочи», сказал про вас: «Мельничук в шикарном состоянии. Кушает, тренируется, опять кушает и тренируется». Это подкол от тренера или вас в Северной Америке морили голодом?

– Я читал это, было забавно. Мне кажется, это подкол, связанный с интервью пресс-службе «Сочи». У меня спросили, ел ли я что-то неординарное здесь? А я ответил, что выходных пока не было, но сводил в «Высоту», и мы поели хинкали.

Первый раз в жизни попробовал хинкали с креветкой и сыром. Это был единственный день, когда я ел не на базе. А в интернете вышло, что Мельничук с Барменом на сборах едят хинкали. Думаю, он сделал отсылку к этому.

– У вас существует особый рацион? Насколько сильно вы озабочены питанием?

— До Америки у меня был шикарный метаболизм. Что бы ни ел, не набирал и не терял вес. После карантина я немного набрал и понял, что надо следить за питанием. Стал относиться серьезнее. Повезло, что в Америку со мной полетела жена. Там много магазинов с органическими продуктами. Питались правильно, вкусно, и я не набирал вес.

– Калории, наверное, еще считаете.

– Я – нет. Жена знает, как готовить.

– А есть ли стоп-лист блюд?

– Конечно. В детстве я любил чипсы. Перед играми в молодежке ел чипсы и пил колу. Это был как рацион: включить ТНТ, съесть пачку чипсов и выпить литр колы. Сейчас понимаю, что это – колхоз. Если проведу так вечер, то на игру не смогу выйти.

– В отпуске можете позволить что-то лишнее?

– В отпуске еще тяжелее что-то позволить. Первую неделю ты не тренируешься и сразу набираешь вес. Когда днем хорошо поработал в зале, тогда вечером можешь съесть бургер. Я суши люблю – тоже не самая полезная пища.

– А что с ними не так?

– Все из-за риса. Выпьешь потом воду, и тебя «раздувает». Желудку тяжело. А еще закажешь «Филадельфию», а там две трети – крем-чиза и чуть-чуть рыбки, – сказал вратарь .