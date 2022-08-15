Коваленко вручил премию Putin Team волонтерам, которые помогали жителям Харьковской области

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Андрей Коваленко вручил премию Putin Team волонтерам.

13 августа олимпийский чемпион наградил волонтеров, которые доставляли в населенные пункты Харьковской области гуманитарную помощь, помогали инвалидам, пенсионерам и больным сахарным диабетом.

Премия Putin Team была инициирована «Народным фронтом» в Харьковской области.  

«В Купянске моя почетная миссия, которой я горжусь, – вручить премию Putin Team людям, которые рискуя своей жизнью, рискуя своим здоровьем, каждый день помогают обеспечивать людей продуктами и медикаментами. Это настоящие патриоты своей родины, настоящие герои», – сказал Коваленко.

Коваленко также встретился с учениками спортивных школ Купянска, рассказал о своей карьере, вручил спортинвентарь спортсменам.

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