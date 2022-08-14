Кашников о переходе в «Нефтехимик»: «Чувствую себя комфортно. Нравится, что много работаем на льду, на полную катушку готовимся к сезону»

Евгений Кашников высказался после перехода в «Нефтехимик».

– Вы не так давно присоединились к команде. Как проходит адаптация в новом коллективе?

– Коллектив меня принял хорошо и я чувствую себя комфортно. Мне нравится, что много работаем на льду. Как говорится, на полную катушку готовимся к регулярному сезону.

– Как быстро вы приняли решение вернуться из Северной Америки в Россию?

– Сначала я посоветовался, конечно же, с родителями и своим агентом и только затем принял решение вернуться на родину после летнего тренировочного лагеря в Сан-Хосе.

– Расскажите, про прошлый сезон в «Гатино Олимпикс».

– Прошедший регулярный чемпионат в главной молодежной лиге Квебека прошел довольно успешно. В нем было также 68 игр, как и в предстоящей регулярке КХЛ.

«Гатино», за которое я выступал, заняло первое место в своем дивизионе, но в плей-офф мы проиграли будущим чемпионам.

– Ваш стиль игры – это атакующий защитник или домосед?

– В молодежных лигах я всегда пытался поддержать атакующие действия команды, но многое зависит от установки тренера. Буду действовать в соответствии с планом на игру тренерского штаба.

– Что самое тяжелое для вас на сборах?

– Приехал в команду после нескольких выходных и долгого перелета из Северной Америки. Поэтому первые 2-3 дня было тяжело, дальше вошел в ритм и сейчас тренируюсь по полной программе.

– Кому намерены посвятить свою первую шайбу в ?

– Первую шайбу сначала нужно забить, а потом думать, кому посвятить. Для защитника главное, чтобы команда сыграла на ноль, а кто будет забивать, не важно, – сказал защитник .

«Нефтехимик» подписал 19-летнего защитника Кашникова. Он задрафтован «Сан-Хосе»