Кашников о переходе в «Нефтехимик»: «Чувствую себя комфортно. Нравится, что много работаем на льду, на полную катушку готовимся к сезону»

Евгений Кашников высказался после перехода в «Нефтехимик».
– Вы не так давно присоединились к команде. Как проходит адаптация в новом коллективе?
– Коллектив меня принял хорошо и я чувствую себя комфортно. Мне нравится, что много работаем на льду. Как говорится, на полную катушку готовимся к регулярному сезону.
– Как быстро вы приняли решение вернуться из Северной Америки в Россию?
– Сначала я посоветовался, конечно же, с родителями и своим агентом и только затем принял решение вернуться на родину после летнего тренировочного лагеря в Сан-Хосе.
– Расскажите, про прошлый сезон в «Гатино Олимпикс».
– Прошедший регулярный чемпионат в главной молодежной лиге Квебека прошел довольно успешно. В нем было также 68 игр, как и в предстоящей регулярке КХЛ.
«Гатино», за которое я выступал, заняло первое место в своем дивизионе, но в плей-офф мы проиграли будущим чемпионам.
– Ваш стиль игры – это атакующий защитник или домосед?
– В молодежных лигах я всегда пытался поддержать атакующие действия команды, но многое зависит от установки тренера. Буду действовать в соответствии с планом на игру тренерского штаба.
– Что самое тяжелое для вас на сборах?
– Приехал в команду после нескольких выходных и долгого перелета из Северной Америки. Поэтому первые 2-3 дня было тяжело, дальше вошел в ритм и сейчас тренируюсь по полной программе.
– Кому намерены посвятить свою первую шайбу в КХЛ?
– Первую шайбу сначала нужно забить, а потом думать, кому посвятить. Для защитника главное, чтобы команда сыграла на ноль, а кто будет забивать, не важно, – сказал защитник «Нефтехимика».
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