Директор «Спартака» о молодежи: «Приоритет у нас для своих. В академии мы пытаемся прививать спартаковский дух, его нельзя пощупать или приобрести»

Спортивный директор рассказал о подходе клуба к молодым игрокам со стороны.

– Переходы юниоров происходят согласно регламенту. Мы либо сразу выплачиваем компенсацию – если мальчик действительно хорош; либо договариваемся, что заплатим, когда он подпишет первый профессиональный контракт.

– Как бы цинично это ни звучало, но пригласить перспективного 14-15-летнего игрока гораздо проще, чем растить своих с пяти лет.

– Если у нас встанет выбор между воспитанником нашей академии и другой школы, то приоритет будет для своих. Потому что в академии мы пытаемся прививать спартаковский дух, который нельзя пощупать или приобрести. Если парень с детства играет с ромбом на груди, постоянно соперничает в первенстве Москвы с ЦСКА и «Динамо», то его не нужно будет дополнительно настраивать и мотивировать.

Это проще, чем привезти мальчика из другого региона, где он играл, например, против Новосибирска или Новокузнецка – для него что «Спартак», что «Динамо», это просто названия. А хоккей – это очень жесткий вид спорта, очень конкурентный, и не всегда талант имеет решающее значение. Самое главное – характер и целеустремленность.

Мы даже ветеранам говорим: «Если вы день или два плохо потренируетесь, то мы сами обеспечим, чтобы сзади вас были ребята, которые вас могут вытеснить. Мне как менеджеру даже лучше, чтобы пришел мальчик из академии – на небольшом контракте, более мотивированный и голодный – и чтобы он вас «съел».

Никто не смотрит ни в паспорт, ни на возраст. Ты должен выйти на лед и быть лучше остальных. Это самый главный спортивный принцип, и мы пытаемся его внедрить со школы, – сказал Роман Беляев.