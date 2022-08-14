Талисманы клубов НХЛ посетили офис лиги в Нью-Йорке и встретились с Беттмэном

Талисманы клубов посетили офис лиги в Нью-Йорке и встретились с Гэри Беттмэном.

Двенадцать маскотов (представители «Чикаго», , «Коламбуса», «Далласа», «Нью-Джерси», «Филадельфии», «Сент-Луиса», , «Вегаса», «Вашингтона», а также фарм-клубов «Флайерс» и «Сиэтла») провели день в Нью-Йорке.

Они посетили Empire State Bulding, на 102-м этаже которого талисманы «Лайтнинг» и «Эвеланш» – финалистов минувшего Кубка Стэнли – устроили шуточную дуэль.

Затем компания появилась в офисе НХЛ, где произошла встреча с комиссионером .

Он вызвал их в связи с нехваткой персонала, но не сумел раздать задания – талисманы начали спорить о том, кто должен стать правой рукой босса.

Фото: официальный сайт НХЛ.